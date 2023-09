Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Settembre 2023

GF Nip

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

La puntata di ieri ha lasciato i primi strascichi e dissapori tra gieffini. Tra le dinamiche sviscerate quella tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Tra le due non sembra scorrere buon sangue e in questi primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello si sono ritrovate spesso ad avere opinioni differenti.

C’è da dire che le due hanno sempre mantenuto un tono pacato, anche se molto ferme nelle loro convinzioni. Per un attimo avevano anche appianato le incomprensioni, ma ieri sera durante l’appuntamento del lunedì si è capito che in realtà tra loro ci sono ancora dei nodi da sciogliere.

Se Beatrice Luzzi ha nominato Massimiliano Varrese, sorprendendo tutti, Rosy Chin è rimasta ferma nella sua posizione e ha fatto il nome della coinquilina. La regista in effetti ha fatto il pieno di nomination e ha attribuito la colpa, in parte, proprio alla chef. A detta sua avrebbe in qualche modo portato dei concorrenti dalla sua parte:

“La manipolazione a me non piace”, ha detto Beatrice Luzzi facendo poi il verso del parlottare a bassa voce: “Lo fa con tutti quanti”. Piuttosto seccata dal comportamento della coinquilina l’attrice ha continuato a dire la sua:

“Manipolare qualunque persona per portarla alle sue ragioni. È un comportamento così banale, da ragazzina delle scuole medie, con tutto il rispetto per loro. Io non voglio e non posso abbassarmi a quel tipo di gioco. Non posso che contare sull’intelligenza di chi è qui e di chi è fuori per capire chi agisce nel bene e chi nel proprio interesse…”

Qualcuno pensava probabilmente che Beatrice Luzzi stesse parlando con uno dei suoi compagni d’avventura. In realtà si è trattato di un monologo. La concorrente del Grande Fratello infatti parlava a voce alta tra sé e sé. Scherzosamente qualcuno ha ricordato il suo personaggio di Eva Bonelli, quando in Vivere si trovava in situazioni simili.