Un trionfo di affetto per i 55 anni dell’attrice: tra firmacopie del nuovo libro e danze scatenate a Roma

L’ex gieffina spegne 55 candeline

L’attrice e opinionista Tv, Beatrice Luzzi, ha spento 55 candeline e ha scelto di celebrare questo importante traguardo con il suo affezionatissimo esercito di sostenitori, le sue amate “briciole“. L’ex concorrente e opinionista del Grande Fratello, amata e discussa, ha organizzato a Roma una giornata all’insegna dell’amore e della gratitudine, mescolando cultura e puro divertimento.

Ha dedicato il pomeriggio al firmacopie del suo primo libro, “Una famiglia a due piazze“. Dopo gli autografi, la Luzzi si è scatenata in pista, coinvolgendo i fan in balli che hanno sancito un legame ormai indissolubile con la sua community.

A fine giornata, Beatrice ha voluto condividere un lungo e toccante messaggio di ringraziamento. Ha parlato di un “Tanto tanto Amore, che si rinnova e conferma più compatto che mai,” ringraziando i presenti per aver scelto di “glorificare la vita” insieme a lei. Ha poi espresso grande soddisfazione per la pubblicazione del libro e per i suoi “tre moschettieri”, i figli Alessandro, Valentino ed Elia.

Il ringraziamento speciale alla sua fanbase

Ciò che ha commosso di più la Luzzi è stato lo sforzo fatto dai fan: “Non mi resta che ringraziare dal più profondo del mio cuore, ciascuna e ciascuno di voi per i sacrifici che avete affrontato nel venire da ogni parte di Italia fino a Roma, di venerdì, lasciando lavoro e famiglie e spendendo per treni, aerei e alloggi, vieppiù con uno sciopero in corso!” Ha infine ringraziato per i numerosi regali ricevuti, sebbene avesse chiesto di evitarli, chiudendo il messaggio con un affettuoso errore calcolato: “briciole avete reso i miei 35 anni davvero memorabili!!! (…diciamo insuperabili)“.

