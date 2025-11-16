Oggi nel corso della nuova puntata di Amici 25 Opi ha affrontato l’esame davanti alla commissione dei prof di canto. Anna Pettinelli, a sorpresa, ha però dato l’insufficienza al suo allievo ed è partita la lite con Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli vs Rudy Zerbi

Inaspettato colpo di scena oggi ad Amici 25. Chi ha seguito i daytime di questa settimana sa bene che Opi ha deciso di affrontare un esame davanti alla commissione dei prof di canto. L’allievo di Anna Pettinelli, per poter rimanere all’interno della scuola, avrebbe dovuto ottenere almeno due sufficienze, altrimenti avrebbe abbandonato per sempre il talent show.

Oggi dunque, nel corso del nuovo speciale pomeridiano, il cantante ha affrontato questa sfida, con la speranza di non perdere la maglia. A seguito delle due esibizioni però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Anna Pettinelli infatti ha dato un’insufficienza ad Opi, che a quel punto ha rischiato di dover lasciare Amici 25. A quel punto a prendere parola è stata Lorella Cuccarini, che ha invece dato una sufficienza al cantante. Subito dopo a intervenire è stato Rudy Zerbi, che in queste settimane si è opposto ripetutamente alla presenza del giovane artista all’interno della scuola. Lasciando tutti a bocca aperta però il prof ha affermato di aver trovato le due performance di Opi sufficienti e così il cantante è potuto rimanere all’interno della scuola.

Subito dopo però tra Anna e Rudy è partita un’accesa discussione. Proprio Zerbi ha affermato: “Ci vuole proprio una faccia tosta. Se c’è una cosa che dovresti fare è restare in silenzio”. Immediata la replica della Pettinelli, che ha aggiunto: “Fino a ieri gliene hai dette di ogni colore. L’hai ammazzato per puntate. Oggi gli ho dato l’insufficienza e tu gli hai dato la sufficienza. Sei pietoso. Tu sei quello vergognoso”.

