A distanza di alcuni giorni dalla finale, Beatrice Luzzi condivide sui social un articolo francese contro il Grande Fratello, in difesa di Zeudi Di Palma. Ecco cosa è accaduto.

Il gesto di Beatrice Luzzi non sfugge al web

Il Grande Fratello è ormai giunto al termine, tuttavia sembrerebbe che Beatrice Luzzi stia ancora rimuginando su alcune delle dinamiche nate all’interno del reality show. Come tutti ben sappiamo, quest’anno l’attrice, protagonista della scorsa edizione, ha assunto il ruolo di opinionista, affiancando Cesara Buonamici. In questi mesi però l’ex gieffina è finita al centro della polemica, per via di alcune sue dichiarazioni che in alcuni casi hanno fatto storcere il naso ai più. In molti infatti hanno condannato alcuni comportamenti di Beatrice, che è stata anche accusata di schierarsi con i concorrenti ritenuti più divisivi.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, un gesto social della Luzzi ha nuovamente attirato l’attenzione e in rete è scoppiata l’ennesima polemica. L’ex protagonista di Vivere infatti ha condiviso sul suo profilo X un articolo francese in supporto di Zeudi Di Palma, che va però contro il Grande Fratello italiano e contro lo stesso Alfonso Signorini.

LEGGI ANCHE: Serena Garitta rivela cosa ha fatto con i soldi vinti al GF

Nel pezzo condiviso da Beatrice Luzzi infatti proprio il conduttore viene accusato di non agire come “un elemento imparziale, ma piuttosto come un datore di lezioni” e di “distribuire la parola secondo le sue scelte e di dare la sua opinione, spesso di parte, senza filtri”. In più la produzione viene accusata di censurare argomenti e di incoraggiare determinati comportamenti solo per creare tensioni e dinamiche.

Sui social naturalmente in molti hanno dunque criticato Beatrice per aver postato un simile articolo, che condanna duramente il reality show di Canale 5. Attualmente però la Luzzi non ha ancora replicato e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di fare chiarezza sulla situazione.