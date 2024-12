Durante la diretta di Pomeriggio 5 Beatrice Luzzi potrebbe aver spoilerato l’ingresso di una concorrente. Di chi si tratta?

Il presunto spoiler di Beatrice Luzzi

“Un po’ troppo maestrina la Luzzi.“ Così ha dichiarato ieri Stefania Orlando nel momento in cui le è stato chiesto un parere, in puntata a Pomeriggio Cinque, su Beatrice Luzzi e le sue parole al Grande Fratello. Oggi l’opinionista ha avuto modo di replicare e potrebbe aver fatto uno spoiler, ma andiamo per gradi un attimo.

Il commento di Stefania Orlando deriva da quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, quando Beatrice Luzzi ha rivolto una critica alla madre di Shaila Gatta. La signora Luisa infatti, arrivata per fare una sorpresa a sua figlia, non si è espressa in maniera positiva nei confronti di Lorenzo Spolverato e avrebbe detto qualcosa all’orecchio della gieffina prima di andare via.

Un qualcosa che non è sfuggito né al conduttore Alfonso Signorini, che ha domandato delucidazioni, ma nemmeno a Beatrice Luzzi, che ha non solo scelto Lorenzo come preferito, ma ha anche detto: “La mamma ha detto cose non verificate, non confermate e che non doveva dire. Per me è stata scorretta. E soprattutto non ha le prove“.

Cosa ha detto la Luzzi

Questa esternazione di Beatrice Luzzi non sembra essere piaciuta troppo a Stefania Orlando che a Pomeriggio Cinque ha appunto fatto il commento riportato in apertura. Pronta però la replica dell’opinionista del GF, che oggi a Pomeriggio Cinque ha avuto modo di replicare. A stuzzicarla Myrta Merlino che ha esordito: “Hai detto che la mamma di Shaila è stata scorretta. Ieri qui la Orlando che ha sempre una parolina per te, ha detto che hai fatto la maestrina”.

Con un sorriso e senza peli sulla lingua, Beatrice Luzzi ha replicato: “Vabbè, rispetto a quello che mi dice di solito, mi è andata più che bene. Chissà perché è così buona con me in questo periodo. Vabbè, comunque….”, ha concluso per poi cambiare argomento e dire cosa pensa di Helena e della conversazione avuta con Javier.

#GrandeFratello, Beatrice Luzzi: "Chissà perché Stefania Orlando in questo periodo è così buona con me…"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/qSQhosQrNN — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 11, 2024

La frase di Beatrice Luzzi su Stefania Orlando ha dato da pensare ad alcuni utenti. I più sono convinti che indirettamente abbia confermato il suo ritorno nella Casa del GF, già anticipato da Davide Maggio e TVBlog nei giorni scorsi.

C’è da dire che la Luzzi è stata molto vaga, ma in ogni caso i dubbi del pubblico restano. Sarà davvero così?