Al Grande Fratello durante le nomination del trio de le Non è la Rai, si è verificato un problema tecnico per qualche secondo. Alfonso Signorini dopo l’ultimo blocco pubblicitario ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione circa l’accaduto.

Grande Fratello blackout per problema tecnico!

Chi stava guardando il Grande Fratello ieri sera sarà rimasto spiazzato non appena si è ritrovato sulla TV questa schermata, proprio in uno dei momento “cruciali” della puntata: le nomination! Dopo le palesi in Super Led, è noto ormai a tutti che non mancano ovviamente anche quelle in confessionale.

Se fino a quel momento la diretta del Grande Fratello era proseguita spedita, quando sono arrivate le Non è la Rai è accaduto qualcosa. Improvvisamente il segnale televisivo è scomparso e sul monitor è comparsa questa schermata. È durata pochi secondi, lo precisiamo, ma il tanto di portare il pubblico a chiedersi perché da un momento all’altro si sia bloccato tutto.

La diretta del Grande Fratello nel momento del blocco

Delle volte durante una diretta televisiva come quella del Grande Fratello o altre trasmissioni, può certamente capitare che si verifichino situazioni di questo tipo. Si tratta di rare volte, ovvio, ma possono pur sempre presentarsi.

L’intervento di Alfonso Signorini

Successivamente, in un secondo momento, Alfonso Signorini ci ha tenuto a fare un doveroso appunto. Tornati in studio dopo un ultimo blocco pubblicitario, il conduttore ha preso la parola e ha fatto presente quanto accaduto poco prima.

Nella trasparenza della trasmissione, dunque, il conduttore del Grande Fratello ha fatto sapere al pubblico:

“Eccoci tornati. Devo fare una precisazione. Ci sono stati dei problemi tecnici durante l’ultimo confessionale de Le Non è la Rai. Voglio precisare che hanno mandato al televoto e nominato Amanda, che ora è finita in nomination”, ha detto il padrone di casa del Grande Fratello.

Ecco dunque spiegato cosa è successo durante il breve blackout che ha oscurato la diretta del reality show su Canale 5.