Beatrice Luzzi quella casa non ti merita, ma noi sì

Vincenzo Chianese | 4 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri mattina Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello, a causa della morte di suo padre. Attualmente non sappiamo ancora se l’attrice sceglierà di ritirarsi o di rientrare in gioco per portare a termine il suo percorso. Tuttavia il suo ritorno sarebbe davvero apprezzato dai concorrenti e da alcuni spettatori del reality show?

La casa merita davvero Beatrice Luzzi?

Ieri mattina è arrivata una notizia che ha lasciato il web sconvolto. Con un comunicato ufficiale infatti gli autori del Grande Fratello hanno annunciato che Beatrice Luzzi ha lasciato la casa. Poco dopo a fare chiarezza ci ha pensato lo staff dell’ex volto di Vivere. Nel corso della notte infatti è venuto a mancare il padre dell’attrice, Paolo, e così quest’ultima ha prontamente abbandonato il programma per riunirsi con la sua famiglia e affrontare il lutto che l’ha colpita.

Nel mentre sui social in molti si sono chiesti cosa accadrà nei prossimi giorni. Attualmente infatti Beatrice non ha ancora annunciato il suo ritiro ufficiale dal Grande Fratello e con ogni probabilità nelle prossime ore valuterà il da farsi. Naturalmente sul web gli utenti si sono divisi, e mentre c’è chi spera in un suo rientro in gioco, tanti altri stanno pregando affinché l’attrice non varchi più la porta rossa.

Quello che però viene da chiedersi è: Beatrice Luzzi dovrebbe davvero rientrare al Grande Fratello? Chi segue attentamente il reality show di Canale 5, sa bene che fin dal primo momento l’ex star di Vivere è finita al centro di numerose e accese liti, venendo spesso derisa, bullizzata ed emarginata da gran parte degli inquilini. Solo fino a qualche giorno fa alcuni dei concorrenti hanno speso durissime parole nei confronti di Beatrice, che in più di un’occasione si è ritrovata sola contro tutti. Di certo dunque viene da pensare che la casa non meriti affatto il ritorno della Luzzi, che per la stragrande maggioranza del pubblico è già la vincitrice morale di questa edizione.

I telespettatori infatti hanno sempre apprezzato l’attrice, che si è confermata essere una delle protagoniste indiscusse del programma. Ma non solo. Beatrice è anche stata più volte la preferita del pubblico, superando numerosissime nomination. Ma i motivi per cui la casa del Grande Fratello non merita il ritorno dell’attrice non sono finiti qui.

Le assurde reazioni di alcuni concorrenti della casa

Ieri pomeriggio, dopo l’uscita di Beatrice, i concorrenti sono stati messi all’occorrente del lutto che ha colpito la Luzzi. A quel punto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Mentre alcuni inquilini, come Vittorio Menozzi e Fiordaliso (che sono sempre stati tra quelli più vicini all’attrice) hanno accusato il colpo e sono scoppiati in lacrime, altri protagonisti del reality show sembrerebbero essere rimasti indifferenti alla notizia. Per di più in queste ore alcune dichiarazioni di certi concorrenti hanno lasciato tutti senza parole.

In particolare a non passare inosservato è stato un commento di Letizia Petris. La fotografa, dicendo la sua sull’interruzione delle attività giornaliere, ha affermato: “Non si può fermare un programma televisivo”. A far discutere sono stati anche alcuni atteggiamenti controversi di Giuseppe Garibaldi, che come sappiamo per tutta la prima parte del programma è stato il più vicino a Beatrice. Lo stesso Alfonso Signorini ha commentato la mancanza di empatia di alcuni inquilini, che non hanno avuto rispetto di un momento così delicato.

In casa dunque non tutti hanno saputo apprezzare il vero valore di Beatrice Luzzi, se non in rarissime eccezioni, e di certo in molti non gradirebbero il suo ritorno in casa. In più viene anche da pensare che diversi leoni da tastiera potrebbero duramente attaccare l’attrice, qualora decidesse di tornare all’interno del programma. Non mancano infatti coloro che credono che un lutto vada affrontato in maniera privata, lontano dai riflettori mediatici.

Tuttavia è importante precisare come la scelta spetti solo ed esclusivamente a Beatrice e che ogni decisione dovrà essere rispettata. Ognuno infatti ha il diritto di affrontare il proprio lutto nel modo che ritiene più opportuno, senza doversi sentire accusato o giudicato da persone o fattori esterni alla situazione.

Beatrice opinionista del Grande Fratello?

Sul web intanto c’è anche chi chiede a gran voce che Beatrice Luzzi venga scelta come opinionista del Grande Fratello. L’attrice di certo sarebbe perfetta per questo ruolo, e senza dubbio non si risparmierebbe.

Attualmente però, come vi abbiamo già svelato, l’attenzione di Beatrice è per ovvie ragioni focalizzata solo sulla famiglia. A oggi infatti la Luzzi sta ancora elaborando il lutto e la sua perdita e al momento potrebbe non aver ancora stabilito il da farsi.

Di certo però nei giorni a venire ne sapremo di più e finalmente scopriremo quale sarà il suo destino.

Nel frattempo inviamo un caloroso abbraccio a Beatrice, che per il pubblico ha già vinto il Grande Fratello.