Beatrice Luzzi, rivelato perché ha lasciato la soap Vivere dopo appena 2 anni (ESCLUSIVO)

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Perché Beatrice Luzzi ha lasciato Vivere

In un‘intervista esclusiva rilasciata a Novella2000.it l’attore e regista Gabriele Lazzaro è tornato a parlare dell’amica Beatrice Luzzi, oggi tra le protagoniste del Grande Fratello. Un’amicizia nata dopo le loro rispettive uscite di scena dalla soap “Vivere”. Oggi si vogliono bene e si supportano a vicenda.

Come noto, infatti, Beatrice Luzzi ha lasciato il suo ruolo di Eva Bonelli, perché non si sentiva più di ricoprire ancora il ruolo da cattiva. Durante la diretta in prime time, l’attrice ha fatto sapere di aver rinunciato a 12 milioni al mese per non calarsi più nei panni del suo personaggio. In seguito ha poi provato a fare un provino per Elisa di Rivombrosa, ma il ruolo è stato affidato a Jane Alexander.

Al Grande Fratello il tutto è tornato a galla è ha generato un faccia a faccia tra le due. Uno scontro che ha fatto molto discutere e che ha portato a una critica di Adriana Volpe nei confronti della gieffina. Gabriele Lazzaro, che sta seguendo da casa la sua amica, si è schierato totalmente dalla parte di Beatrice Luzzi: “Sono intervenuto contro le dichiarazioni di Adriana Volpe, che ho trovato fuori luogo. Il tutto finalizzato a mettere in discussione la veridicità delle parole di Bea circa il suo addio a “Vivere”.

Ma come sono andate dunque le cose e perché Beatrice Luzzi ha deciso di allontanarsi dalla soap? Gabriele Lazzaro ci ha rivelato quanto segue:

“Ero nel cast, ho cognizione di causa e so quello che dico. Confermo che ha scelto di sua iniziativa di lasciare la soap, stanca dell’energia che le lasciava addosso un personaggio forte e discutibile come quello di Eva. Un personaggio “cattivo” ma in costume (come Lucrezia in “Elisa di Rivombrosa”, ndr) sarebbe stato sicuramente meno compromettente per Bea, perché storicamente meno legato alla realtà”.

Questo e molto altro ci ha rivelato Gabriele Lazzaro a proposito di Beatrice Luzzi. E non sono mancate stoccate a Massimiliano Varrese. Per scoprire tutto correte a leggere la nostra intervista CLICCANDO QUI!