Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Valentina interessata a Mirko Brunetti

Ieri sera Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello come nuovo concorrente. Il suo arrivo ha portato le concorrenti a essere molto interessati a lui, specie per l’impatto televisivo che ha avuto dopo la sua esperienza a Temptation Island. In particolare una gieffina ha fatto delle particolari considerazioni!

Sappiamo bene infatti che Mirko Brunetti è arrivato nel programma delle tentazioni con un fidanzamento di cinque anni accanto a Perla Vatiero. La loro relazione si è conclusa durante il falò di confronto ed entrambi hanno deciso di ricominciare con i rispettivi tentatori. Per entrambi non è andata a buon fine e ieri Mirko ne ha parlato al Grande Fratello. Brunetti ha parlato della profonda crisi vissuta con l’ex Greta Rossetti, che li ha portati ad allontanarsi.

In confessionale nel post puntata le concorrenti sono state interrogate sull’impatto che Mirko Brunetti ha avuto ai loro occhi. Se Angelica Baraldi è intenzionata a fargli raccontare tutto, Valentina Modini si è proprio lanciata! La gieffina infatti ha mostrato particolare curiosità nei confronti del ragazzo:

“Ragazzi! L’ingresso di Mirko ha risvegliato in me una primavera nell’anima. Domattina secondo me quando si sveglierà e troverà di fronte me, capirà di essere nel posto giusto al momento giusto, soprattutto”.

Ha raccontato Valentina Modini in un confessionale nel post puntata. Dunque seppur in maniera ironica spera magari di potersi avvicinare a Mirko Brunetti, in qualche modo. Di tempo a disposizione, in ogni caso, in questi giorni ne hanno abbastanza. Anche se, c’è da dire, che Valentina è in nomination e rischia di uscire!

Scherzandoci su, poi, Valentina Modini ha detto direttamente a Mirko Brunetti che stanno eliminando tutti gli uomini della Casa per fare spazio a lui. Vedremo come si evolverà la situazione e se la ragazza riuscirà a catturare l’attenzione del neo concorrente del Grande Fratello!