Beatrice Luzzi replica alle critiche: “Da quando sono opinionista al GF ho visto solo invidia, ma me lo sono meritato”

Nell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricoperto il ruolo di opinionista. In un video su Instagram ha raccontato: “Ho visto tanta invidia in giro”, per poi aggiungere: “Quella sedia me la sono guadagnata con 30 anni di carriera”.

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi durante l’ultima edizione ha svolto il ruolo di opinionista del Grande Fratello. A proposito di questo incarico ha risposto con schiettezza alle domande dei fan sui social. Tra i tanti messaggi ricevuti, una persona in particolare le ha chiesto se si fosse mai sentita invidiata. E la sua risposta non si è fatta attendere.

“Beh, da quando ho messo il sedere su quella sedia da opinionista (al Grande Fratello, ndr), devo dire che ho visto tanta di quella invidia in giro… Mamma mia, una cosa…”, ha affermato senza giri di parole Beatrice Luzzi, in un video postato sul suo profilo ufficiale.

L’attrice ha spiegato come il suo nuovo ruolo all’interno del reality di Canale 5 abbia scatenato malumori e commenti poco gradevoli, sia da parte del pubblico che, pare, anche da certi ambienti del mondo dello spettacolo. Ma Beatrice Luzzi, in modo diretto, ha ribadito:

“Poi voglio dire: non è che ci sono capitata per caso lì, me la sono sudata quella sedia. Non è che ho fatto solo il Grande Fratello, e fatto in quel modo… Ho fatto tante cose. Sono 30 anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no?”

Un’affermazione che dovrebbe mettere la parola fine fine, almeno dal suo punto di vista, a certe insinuazioni sull’opportunità della sua presenza in studio. Beatrice Luzzi ha costruito la sua carriera tra teatro, cinema e televisione, e oggi pretende rispetto per ciò che ha conquistato con anni di impegno.

“Non mi pare che sia la sedia del re o della regina… Quindi sì: ho sentito tanta invidia e l’ho trovato penoso sinceramente. Molti personaggi e persone penose”, ha aggiunto, lanciando una frecciatina chiara a chi non ha digerito il suo successo.

Parole che confermano ancora una volta la personalità decisa e diretta di Beatrice Luzzi che, senza troppi giri di parole, ha affermato cosa pensa.