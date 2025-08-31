Cristian Imparato si pente del GF: “Non ero io, oggi ho finalmente trovato la mia strada”

Durante un’intervista Cristian Imparato ha ricordato la sua partecipazione al Grande Fratello: “Non ero me stesso, volevano lo show e glielo diedi”. Dopo anni di lontananza dalla TV, oggi è felice nella sua nuova vita imprenditoriale, ecco cosa fa adesso.

Cristian Imparato sulla sua esperienza al GF

“Non ero me stesso. Mi volevano per lo show e io ho recitato la parte”. Con queste parole, Cristian Imparato, che in passato ha partecipato come concorrente del Grande Fratello, si è raccontato in un’intervista a Fanpage.it curata da Massimo Falcioni. Qui ha fatto un bilancio sincero della sua carriera e delle scelte fatte.

Diventato noto grazie al programma Io Canto, dove aveva conquistato il pubblico con la sua voce potente e matura nonostante la giovanissima età, Cristian Imparato ha vissuto momenti di forte esposizione mediatica. Ma, con il tempo, ha capito che tutto questo non porta alla felicità.

Nel ricordare la sua partecipazione al Grande Fratello, Imparato ha ammesso: “Fu un’azione poco furba, ero inesperto. Venivo dalla musica, tante vicende mi avevano rallentato ed era un momento negativo per me. Si presentò questo treno particolarissimo. Sapevo che andando al GF avrei avuto garantita la presenza in tanti altri programmi. Non mi piacque. Stavo male e pesavo la metà rispetto ad adesso. Inoltre, non ero abituato a determinate dinamiche, non sapevo gestirle e non sapevo prendere il tutto con ironia“.

Uno dei momenti più discussi fu lo scontro con Guendalina Tavassi, che lo rese virale. Ma anche quello, come spiega, era parte di un meccanismo ben preciso: “Sapevo il tipo di personaggio che volevano e che volevano lo show e glielo diedi. Quello non è il vero Cristian”.

Oggi Cristian Imparato ha voltato pagina e ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo: “Non sputo sul piatto in cui ho mangiato, ma il mio unico obiettivo era quello di mettere da parte i soldi necessari per realizzare il mio sogno”.

E quel sogno oggi è realtà: ha aperto a Chivasso la sua Aesthetic Academy, dove si occupa di trucco permanente, estetica avanzata e formazione. Collabora anche con centri a Milano e Palermo, costruendosi una nuova carriera lontana dai riflettori ma che lo rispecchino al meglio: “Questo è il mio presente e il mio futuro. Deve essere così, io ci credo”, ha concluso.