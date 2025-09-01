Dopo ben quattro anni d’amore, arriva notizia che Andrea Delogu e Luigi Bruno si sarebbero lasciati. A fine mese la showgirl debutterà a Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale della nuova edizione del talent show di Milly Carlucci.

Andrea Delogu e Luigi Bruno si sarebbero detti addio

È un momento d’oro questo, professionalmente parlando, per Andrea Delogu. Come è noto a breve la celebre showgirl tornerà alla conduzione de La Porta Magica, che andrà in onda su Rai 2. Ma non è finita qui. Poche settimane fa la presentatrice è stata anche annunciata come concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 sabato 27 settembre. Attualmente dunque Andrea si sta preparando per affrontare al meglio questa nuova e inedita avventura e nel corso delle varie puntate del talent show di Milly Carlucci danzerà al fianco di Nikita Perotti. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che coinvolge proprio la conduttrice.

Stando a quanto anticipa Giuseppe Candela nel corso della sua rubrica sul settimanale Chi, sembrerebbe che la Delogu e il suo fidanzato Luigi Bruno si siano ufficialmente lasciati. Come in molti sapranno, la relazione tra i due era iniziata nel 2021, circa un anno dopo la fine del matrimonio della showgirl con Francesco Montanari. La coppia tuttavia per lungo tempo ha fatto discutere per via della notevole differenza d’età. Il modello è infatti più giovane di 17 anni della presentatrice. Ciò nonostante la relazione è andata avanti per lungo tempo senza intoppi o problemi, almeno fino a qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE: Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo singolo, ecco quando esce

Stando a quanto si legge, da qualche tempo una crisi avrebbe colpito Andrea Delogu e Luigi Bruno, che adesso si sarebbero detti addio. Di recente proprio la conduttrice, che al momento non ha ancora confermato la rottura con il modello, ha scritto sui social: “Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?”.

La Delogu intanto a oggi è concentrata pienamente sulla sua carriera e a lei facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.