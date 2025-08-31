Un ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha commentato il ritorno di Simona Ventura alla conduzione. Stavolta un vero e proprio debutto, visto che si tratta del reality show più longevo della TV, che in queste ultime edizioni ha visto Alfonso Signorini. “Finalmente”, ha detto l’ex partecipante.

Cosa ha detto l’ex del GF su Simona Ventura

Il Grande Fratello si prepara a una nuova stagione ricca di novità, e tra i cambiamenti più attesi c’è proprio l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione, al posto di Alfonso Signorini. Una notizia che ha già acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. E proprio su questo argomento si è espresso, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, un ex concorrente del reality. Parliamo di Luca Calvani.

L’attore ha espresso grande entusiasmo per l’ingresso della Ventura al timone del programma: “Sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura, finalmente un programma dove tutti i suoi skill possono emergere. Simona è una tigre in studio, sa improvvisare, gestire le dinamiche, e in un reality come questo serve prontezza. È perfetta”, ha dichiarato.

Secondo lui, il Grande Fratello è esattamente il format che mancava nella carriera recente di Ventura: “Finalmente Simona torna con un programma degno del suo talento”.

Nel corso dell’intervista, l’ex gieffino ha anche ricordato la sua personale esperienza all’interno della Casa, vissuta per oltre quattro mesi:

“È stata un’esperienza molto intensa, ma credo di essermela cavata. Non è semplice stare lontano dai propri affetti per tanto tempo, e io che vivo in mezzo alla natura mi sono ritrovato chiuso tra telecamere e mura. Ho cercato di dare il meglio di me e di far riflettere”, ha aggiunto Calvani.

Attualmente l’attore si trova a Venezia come conduttore del Premio Kinéo, ma ha annunciato anche un imminente ritorno sul set della soap americana Beautiful.

L’entusiasmo per Simona Ventura, comunque, è chiaro: per molti, il suo ritorno in un reality di punta come il GF potrebbe rappresentare una vera rinascita televisiva.