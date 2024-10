Nel servizio di questa sera di Striscia la Notizia, Beatrice Luzzi ha ricevuto un Tapiro d’oro da parte dell’inviato Valerio Staffelli, che ha stuzzicato l’opinionista dopo la provocazione di Alfonso Signorini al Grande Fratello. E non è tardata ad arrivare la risposta dell’attrice…

Tapiro d’oro a Beatrice Luzzi

In attesa della prossima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì prossimo, nel corso dell’appuntamento di questa settimana Beatrice Luzzi è stata grande protagonista per uno scambio di battute con Alfonso Signorini in studio. E oggi per questo ha ricevuto un Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.

Questo perché il conduttore ha interrogato l’opinionista sul dire la sua circa il rapporto altalenante tra Shaila Gatta e Javier Martínez e l’ha fatto con una battuta pungente: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”. Questa frase si riferiva a quanto successo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi durante la scorsa edizione del Grande Fratello, in cui entrambi sono stati concorrenti.

Per questa ragione Valerio Staffelli ha intercettato Beatrice Luzzi e le ha consegnato un Tapiro d’oro. Lei con la sua solita ironia ha replicato: «Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio». Nel momento in cui Staffelli ha poi chiesto un chiarimento su quanto successo tra lei e Garibaldi al GF, lei ha detto chiaramente: «Non è successo niente sotto al piumone!».

In seguito però Beatrice Luzzi ha anche lanciato una stilettata al conduttore Alfonso Signorini: «Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare».

Per vedere il servizio completo non ci resta che attendere questa sera la puntata di Striscia la Notizia, a partire dalle 20:35.