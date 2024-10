Una frase pronunciata da Lorenzo Spolverato sul lavoro di Maria Vittoria ha diviso i fan del Grande Fratello sul web e ne è nata una nuova polemica tra gli utenti.

La frase detta da Lorenzo al Grande Fratello

La frase su Yulia Naomi Bruschi da parte di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello non è l’unica ad aver indignato il web in queste ore. L’inquilino del reality show è nuovamente finito nell’occhio del ciclone, ma stavolta non per i suoi continui tira e molla con Shaila Gatta prima ed Helena Prestes poi.

Stavolta l’ultima uscita di Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello coinvolge un’altra coinquilina, parliamo nello specifico di Maria Vittoria Minghetti. La gieffina ha 31 anni e nella vita fa il medico estetico. E proprio di questo ha parlato il suo coinquilino in stanza da letto con alcune sue compagne d’avventura, come si vede nel video.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Millie avvistata con Raul in un locale a Roma

Lorenzo Spolverato ha infatti fatto una battuta su Maria Vittoria Minghetti. Per quanto i più credono che non volesse certamente offenderla, ma si trattasse semplicemente di un pour parler tra lui e le altre concorrenti, altri invece sostengono che la sua frase sia stata fuori luogo. Quasi come a svalutare la professione di Maria Vittoria.

Il video di Lorenzo sul lavoro di Maria Vittoria

Mentre chiacchierava con le Non è la Rai, il modello del Grande Fratello ha parlato di Maria Vittoria quando, all’interno del discorso, ha detto: “Vabbè, ma lei cosa fa… l’estetista?”. Il trio delle sue amiche ha cominciato a ridacchiare. Tutte hanno però fatto notare a Lorenzo Spolverato che semmai questa cosa dovesse uscire fuori in puntata, potrebbe far arrabbiare e non poco Maria Vittoria.

maria vittoria fa l’estetista shjkjksfhk pic.twitter.com/qHk8rCxTyc — V (@harsiness) October 15, 2024

Per quanto l’abbia detto con leggerezza, i fan del Grande Fratello si domandano se fosse così necessario rivolgersi a Maria Vittoria, assente alla conversazione da poter ribattere, in quel modo.

In questi giorni però Lorenzo Spolverato sta facendo discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello anche per altre sue uscite. Una su Iago, quando ha detto di non avere empatia “perché non ha figli”. Poi la frase su Yulia delle scorse ore. Adesso ad aggiungersi alla lista anche la battuta su Maria Vittoria.