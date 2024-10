Un colpo scena dopo l’altro nella trama appassionante dell’amata serie televisiva Endless Love con le anticipazioni della puntata di venerdì 18 ottobre 2024.

Anticipazioni Endless Love 18 ottobre

Cosa ci riserva ancora Endless Love? Ecco le anticipazioni del 18 ottobre:

Kemal dopo aver scoperto finalmente tutta la verità su Deniz, legge il diario che Nihan ha scritto. L’ingegnere immagina il tempo perduto e rientrato in casa è pieno di rabbia.

La sua intenzione è quella di portare via Deniz e allontanarla dalle grinfie di Emir. Dalla sua Kemal accusa Nihan di avergli rubato un anno della vita della loro bambina.

Dall’altra parte però Nihan ribalta la situazione. Ammette di avergli fatto un torto, ma rinfaccia a Kemal che è stata colpa sua. Quando è stato in carcere lui ha rifiutato di vederla e aiutarla.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Dalle anticipazioni di Endless Love del 18 ottobre, passiamo alla messa in onda della serie, dato che in tantissimi si domandano quando va in onda e quanti episodi ha.

Su Canale 5 la soap opera viene trasmessa:

Dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 un mini episodio al giorno prima di U omini e Donne;

al venerdì a partire dalle ore un mini al giorno prima di U In settimana, il giovedì , è previsto anche l’appuntamento serale dalle ore 21:30 .

, è previsto anche l’appuntamento serale dalle ore . Invece il sabato la puntata è prevista dalle 14:45.

Endless Love quanti episodi conta? 35 e 39 puntate sono divise rispettivamente in due stagioni. Questo secondo la programmazione turca, differente da quella del nostro Paese.

Su Canale 5 al momento è in corso la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i due unici modi per poter vedere Endless Love.

Nel primo caso ci si deve collegare su Canale 5 agli orari indicati, mentre per lo streaming è possibile farlo su Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV).

Oltre agli episodi in onda si possono anche andare a riguardare tutte le puntate precedenti.

Vi attendiamo domani con nuove anticipazioni di Endless Love, così vedremo come finisce e quanto manca alla fine.