Leggi tutte le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 marzo: cosa succede nella soap opera di Canale 5? Ecco la trama della settimana.

Beautiful anticipazioni 16 marzo

Iniziamo subito con le anticipazioni di Beautiful di lunedì 16 marzo, dopo quanto successo nella settimana precedente (QUI PER RECUPERARE)

Brooke è preoccupata per il comportamento di Hope e l’affronta. Durante il faccia a faccia, le chiede se prova dei sentimenti per Finn.

Dopo un po’ di titubanza, Hope ammette che effettivamente qualcosa sta cambiando e di essere colpita dal modo di essere del dottore.

Ma questo legame rischia di complicare le cose…



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