Prosegue il successo della serie turca. Ecco tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 16 al 21 marzo. Come previsto dalla trama, va in onda dal lunedì al sabato al pomeriggio al consueto orario su Canale 5 e Mediaset Infinity, mentre il giovedì ci sarà l’appuntamento anche in prima serata.

Anticipazioni Forbidden Fruit dal 16 al 21 marzo

Curiosi di conoscere tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit? Iniziamo subito da Ender che prosegue il suo piano per mettere fuori dai giochi Sahika. La mora fa sparire i documenti per il divorzio di Yildiz e Halit così da allungare i tempi e prova a convincere proprio Yildiz di riavvicinarsi a lui.

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Dall’altra parte però la ragazza è irremovibile. Così Ender si fa aiutare da Caner e Asuman per farli riavvicinare. Inaspettatamente Halit compie un gesto inaspettato e restituisce a Yildiz tutti i suoi gioielli.

Sahika però non molla la presa e si mostra fragile agli occhi di Halit, che cede ed è pronto a ufficializzare il loro fidanzamento.

La trama di Forbidden Fruit

Intanto Zehrah intraprende la carriera da content creator, ha un canale online e Akin la convince a fare successo. L’editore le consiglia di postare dei video insieme a Yildiz.

Halit non è affatto convinto delle capacità di sua figlia. Lei però va avanti per la sua strada e partecipa a un programma TV, accompagnata proprio da Yildiz.

In trasmissione scoppierà un nuovo scandalo pronto a travolgere la bionda!

Anticipazioni Forbidden Fruit: cosa succede nelle puntate della settimana

L’ordine di Sahika è stato eseguito: Yigit convince Lila a sposarlo di nascosto, convolano a nozze e trascorrono la prima notte insieme.

Lui però il mattino seguente la lascia, dicendole che il matrimonio è finito e che non gli è piaciuto quanto vissuto. Lila è a pezzi, non sapendo che dietro c’è lo zampino di Sahika.

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Anche Yigit sembra esserne affranto, perché costretto, dato che nutre dei sentimenti sinceri per lei.

Chissà come finirà tutto questo! Per scoprirlo seguite le anticipazioni di Forbidden Fruit.

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