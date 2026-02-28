Beautiful anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Steffy chiude la Hope for the Future, la reazione di Ridge e Finn è spiazzante
Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 marzo
Dal 2 al 7 marzo quali sono le anticipazioni di Beautiful: cosa ci attende in settimana? Andiamo a scoprirlo insieme.
Beautiful anticipazioni 2 marzo
Dopo quanto successo durante le scorse puntate (QUI PER RECUPERARE LA TRAMA), Li teme che Poppy (della quale non si fida sebbene sia sua sorella), possa alterare l’esito del test di paternità.
Per tale ragione va a casa di Bill e pretende di occuparsi personalmente del prelievo, forte della sua esperienza medica.
