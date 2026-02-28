Nello specifico vediamo tutte le dettagliate anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 marzo. Ci saranno dei risvolti SCONVOLGENTI!

Anticipazioni Forbidden Fruit lunedì 2 marzo

Dopo le puntate precedenti, con l’aiuto di Caner, Yildiz ed Ender si alleano per incastrare Sahika.

Yildiz inscena il travaglio e sicura possa manipolare il test, la fa pedinare dai due.

Sahika si accorge che la stanno seguendo e fa credere ad Halit ai tre che stanno tentando di corrompere il tecnico del laboratorio. Proprio Halit se la prende con la moglie, che lo placa.

