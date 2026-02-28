Anteprime | News | Televisione
Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 marzo: Yildiz partorisce, ma quello che succede dopo sconvolge tutti
I dettagli delle anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 marzo
Nello specifico vediamo tutte le dettagliate anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 marzo. Ci saranno dei risvolti SCONVOLGENTI!
Anticipazioni Forbidden Fruit lunedì 2 marzo
Dopo le puntate precedenti, con l’aiuto di Caner, Yildiz ed Ender si alleano per incastrare Sahika.
Yildiz inscena il travaglio e sicura possa manipolare il test, la fa pedinare dai due.
Sahika si accorge che la stanno seguendo e fa credere ad Halit ai tre che stanno tentando di corrompere il tecnico del laboratorio. Proprio Halit se la prende con la moglie, che lo placa.
