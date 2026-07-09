Beba racconta a Novella 2000 il suo ultimo disco, Imperatrice. Un album, spiega la rapper, che «vuole essere un manifesto, una dichiarazione di intenti. Quella di una donna che esprime al massimo la propria creatività, che è al culmine della propria potenza, che ha il suo spazio da abitare, che non chiede permesso, che sa chi è, che sa con chi parla, che sa dove vuole andare».

Nell’intervista la musicista nata a Torino ma trapiantata a Roma, racconta i suoi inizi. «La donna che si avvicinava al rap era un’invasione di campo. Io ero considerata una mascotte, o peggio. Non un’artista, non parte del gruppo. Oggi le ragazze che si avvicinano al genere non corrono più questo rischio». Anche grazie a lei.

Beba e la solidarietà tra rapper donne

Quando le si chiede se nel mondo della musica esista una vera solidarietà tra rapper donne, Beba non si tira indietro. E afferma: «Sicuramente esiste. Sicuramente molta non è autentica, come non lo è fra gli uomini, perché comunque è un mondo fatto di opportunismi. Molte solidarietà mostrate non sono sicuramente autentiche e potrebbe essercene di più».

Una carta che racconta un mondo

L’Imperatrice che dà il titolo al disco è una carta dei tarocchi. E i tarocchi raccontano un mondo. «Mi piace l’idea di essere, oggi, almeno in parte una Imperatrice. Mi piace l’idea che altre donne si sentano così. Si riconoscano in questo ritratto. Ogni donna è una molteplicità».

Beba: Da una donna il music business esige di più che da un uomo

Molto dipende dal genere musicale, tuttavia Beba racconta che alle donne, soprattutto sui grandi palchi, vengono spesso richieste qualità e standard che agli uomini non sono imposti. Non basta saper cantare: ci si aspetta anche performance impeccabili, coreografie e un’immagine sempre sotto esame. Qualunque scelta, dall’abbigliamento all’esposizione del proprio corpo, rischia comunque di essere criticata. L’intervista integrale a M¥SS KETA è in edicola e in digitale.

L’intervista integrale è su Novella 2000 in edicola e in digitale.

Foto di Pietro Gattu

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