7 Agosto 2023

Temptation Island

Parla la tentatrice che starebbe frequentando Manuel Maura

A Temptation Island Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione e hanno così lasciato il programma separati. Nel mentre poche ore fa alcune fidanzate e tentatori di questa edizione si sono ritrovati e la serata è stata testimoniata sui social. Poco dopo però sul profilo di Manuel è apparso uno strano post, che secondo i più era una frecciatina alla sua ex Francesca. Ciò nonostante Maura è intervenuto per fare chiarezza e per smentire le dicerie, affermando “Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri e pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così. Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta così in generale tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente come giusto che sia”.

Come se non bastasse pochissime ore fa proprio Manuel Maura è stato avvistato con la tentatrice Carola, e a quel punto i più hanno ipotizzato che tra i due fosse iniziata una frequentazione. Sui social della single intanto è apparsa una misteriosa storia, e così le malelingue del web hanno parlato di una presunta frecciatina verso Francesca Sorrentino. Questo quanto si legge nel post pubblicato da Carola:

“Ragazze mie siate meno cattive e più coerenti. No finte queen. Davanti ai riflettori tutte super donne. Troppo facile prendersela con gli altri se la propria storia è arrivata al capolinea. Le offese verbali non pagano mai, ma ci danno la percezione delle persone che abbiamo davanti. Quanta pochezza d’animo”.

Naturalmente non è certo che le parole di Carola siano rivolte proprio a Francesca Sorrentino. La tentatrice e Manuel Maura nel mentre non hanno ancora chiarito la natura del loro rapporto, e non sappiamo se tra i due ci sia solo una semplice amicizia o se sia realmente iniziata una frequentazione.