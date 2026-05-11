Sembra ormai certo che sarà proprio lei, Belen Rodriguez, a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, come saprete, sarà molto diversa dalle precedenti edizioni. Ma, la showgirl argentina sarà sola oppure accanto a lei ci sarà un co-conduttore? Scopriamo insieme.

Belen Rodriguez verso la conduzione de l’Isola dei Famosi

Manca ancora l’ufficialità ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarà Belen Rodriguez a condurre l’edizione 2026 de L’Isola dei Famosi. Un’edizione che, come saprete, sarà piuttosto diversa dalla precedenti, in particolar modo per il fatto che non sarà più in diretta ma registrata e mandata poi in onda in pratica come avviene con “Temptation Island“. Inoltre, la produzione ha deciso, per vari motivi, di dire addio all’Honduras per sbarcare nelle Filippine. Secondo quanto si legge su Leggo, a breve dovrebbero iniziare le registrazioni del reality: “Secondo fonti, l’Isola dei Famosi dovrebbe sbarcare nelle Filippine per il prossimo 5 giugno, con le registrazioni che partirebbero da metà giugno in poi.” La messa in onda del programma dovrebbe essere dunque a settembre, salvo cambiamenti.

Belen verso l’Isola dei Famosi: chi potrebbe affiancarla nel nuovo reality

Si attende ovviamente l’ufficialità ma, come detto, al timone dell’Isola dei Famosi 2026 ci dovrebbe essere Belen Rodriguez, pronta dunque a riprendersi il prime time Mediaset. Sempre stando a quanto riporta Leggo, Belen non dovrebbe essere da sola, ma affiancata da un co-conduttore segreto: “un progetto ambizioso che la rete sta cucendo su misura per lei: l’ipotesi di una co-conduzione inedita… L’obiettivo è quello di creare una coppia di impatto per gestire una edizione che promette di essere la più complessa di sempre.” Ma, chi potrebbe essere questa persona? Al momento è tutto top secret, non ci sono nemmeno indiscrezioni in merito. Tocca dunque aspettare ma, visto che tra un mesetto dovrebbero partire le registrazioni, a breve tutto dovrebbe essere svelato e ufficializzato.

Isola dei Famosi 2026, chi saranno i naufraghi?

C’è grande attesa per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, visti soprattutto i diversi cambiamenti che ci saranno e che, a oggi, non si sa se piaceranno o meno al pubblico, abituato alla diretta e allo studio. Come detto in precedenza, al timone del programma dovrebbe esserci Belen Rodriguez, affiancata da un co-conduttore per ora tenuto segreto. E, i naufraghi? Chi saranno i concorrenti che sbarcheranno nelle Filippine? Anche qui al momento non ci sono ufficialità ma solamente indiscrezioni. Tra i nomi possibili nelle scorse settimane sono usciti quelli di Raffaella Fico, Zeudi Di Palma, Carmen Russo, Già Urso, Marco Morandi, Walter Nudo, Chiara Basso, Niccolò Bettarini, Martina Maggiore e Michelle Veronesi. Chi di loro ci sarà davvero? Non resta che aspettare!