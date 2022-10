Belen, quella storia Instagram che sembra un messaggio diretto ad Antonino

Un messaggio per Antonino Spinalbese da Belen Rodriguez?

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non è durata e la showgirl ha confermato il ritorno con l’ex marito Stefano De Martino. Tutto questo, però, non ha impedito all’ex coppia di rimanere in buoni rapporti, specialmente per il bene della figlia Luna Marì che ha poco più di un anno.

Lo stesso Antonino, mentre si trova dentro la casa del GF Vip 7, ha raccontato di queste rapporto. “Non ha senso parlare di lei, è fidanzata e parlare di lei significa metterla in difficoltà”, ha confidato. “Anche se non stiamo più insieme a me questa cosa dà fastidio. Se volessi metterla in difficoltà andrei da lei, a tu per tu, non lo faccio così davanti a tutti”. E a casa Belen si sta dedicando ai suoi impegni lavorativi e alla figlia. Quando non può tenerla la lascia a Stefano che si è già molto affezionato alla piccola.

Si sa, tantissime coppie non stanno più insieme, ma questo non deve impedire di essere ottimi genitori. Ed è proprio questo concetto, pubblicato da Belen Rodriguez in un paio di storie Instagram, che sembra essere un messaggio proprio ad Antonino Spinalbese. La showgirl, infatti, ha pubblicato alcuni passi del libro “Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore” di Massimo Recalcati. In particolare si legge:

“La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo (…) Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio (…) si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”.

Queste parole, come detto, sembrano proprio un messaggio al suo ex e padre di sua figlia Luna Marì Antonino. E sono anche parole davvero belle e importanti che dovrebbero essere di esempio a tutti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.