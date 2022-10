GF Vip 7, in arrivo una nuova concorrente che ha avuto un presunto flirt con due vipponi? Il rumor

1 Helena Prestes entrerà nella casa del GF Vip?

Dopo squalifiche, eliminazioni e abbandoni la Casa del GF Vip 7 si sta svuotando e quindi la redazione deve un po’ correre ai ripari. Sapevamo già che più avanti sarebbe entrati nuovi concorrenti, come accade ogni anno, ma dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, questo momento potrebbe avvenire prima.

Ecco quindi che si stanno facendo i primi nomi di probabili nuovi vipponi monitorando anche le mosse fisiche e social delle persone famose. A tal proposito si vocifera che possa entrare molto presto (e quindi essere la prima new entry) una vippona che sarebbe legata a ben tre concorrenti già dentro la Casa.

Il suo nome è Helena Pretes e coloro che seguono tanto i programmi TV e i reality l’hanno sicuramente già sentita e soprattutto vista. E a chi sarebbe legata? Prima di tutto a Nikita Pelizon, poiché con lei ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express (quella andata in onda su Sky e che in questo periodo sta andando in onda su TV8). Inoltre è legata anche ad Antonino Spinalbese, poiché i due hanno avuto una relazione in passato.

E il terzo vippone chi sarebbe? Daniele Dal Moro. Pare infatti, secondo almeno quanto raccontato da Biccy, che Daniele e Helena Pretes abbiano avuto un breve flirt in passato e rimasto nascosto fino ad oggi. Insomma, se fosse vero sarebbe interessante vedere che dinamiche porterebbe dentro la Casa del GF Vip 7.

Ma da dove vengono queste ipotesi? Ecco l’indizio che ha aperto il dibattito e fatto nascere varie teorie…