Belen arriva finalmente da Cattelan e rivela perché in passato aveva dato forfait

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Belen Rodriguez Stasera C'è Cattelan

Per l’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan è finalmente arrivata (dopo anni di attese) Belen Rodriguez. La showgirl ha svelato i motivi del perché in passato si è ritrovata a dover dare forfait.

Belen Rodriguez, perché in passato ha dato forfait

C’è sempre un gran parlare su Belen Rodriguez. La conduttrice sta portando avanti i suoi progetti lavorativi (top secret al momento) e pare abbia ritrovato un po’ di pace con Stefano De Martino durante il compleanno del figlio Santiago. Ieri la showgirl ha avuto modo di tornare in Rai e farlo a Stasera C’è Cattelan, la trasmissione di Alessandro Cattelan.

Un programma al quale è stata spesso invitata in passato (già ai tempi di E poi c’è Cattelan), ma ha sempre balzato l’invito. Il presentatore quindi ha colto la palla al balzo per affrontare subito l’argomento con Belen Rodriguez. Arrivata in studio con una coreografia dedicata a Povere Creature, la showgirl argentina si è subito sottoposta alle domande del conduttore.

“Abbiamo scherzato sugli anni di attesa, perché tu dovevi essere la prima ospite della prima stagione….”, ha incalzato subito Alessandro Cattelan.

“Ma tu sai che non me l’hanno permesso? Chi? Eh….”, ha risposto prontamente Belen Rodriguez. Alessandro Cattelan ha scherzato su: “Chi? I poteri forti?”, scatenando le risate dei presenti in studio. Accompagnata dalla reazione del pubblico, a quel punto la showgirl ha fatto una battuta: “Se iniziamo così, ci cacciano… no, non lo so….”.

Così Alessandro Cattelan è intervenuto nuovamente: “Tu lavoravi a Mediaset ed effettivamente poi ci sono questioni di esclusive….”, senza addentrarsi troppo nella faccenda. Mentre Belen Rodriguez ha ammesso di essersi sentita molto dispiaciuta per questo: “È normale, sono passaggi normali. Però io ero molto dispiaciuta, perché sono sempre stata una tua grandissima fan”.

Il siparietto si è concluso quindi con Alessandro Cattelan e Belen Rodriguez che si sono dati il cinque. Dopo una bella chiacchierata, poi, il conduttore e la sua ospite hanno anche avuto modo di fare un duetto, scherzando su questi anni di attesa. Hanno cantato sulle note di “Vorrei incontrarti fra 100 anni”, ma in chiave rivisitata, con un testo loro e titolo modificato in “10 anni”.