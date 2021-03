Belen Rodriguez fa chiarezza con Pio e Amedeo

Forse vi ricordate della battuta che il duo comico aveva fatto la settimana scorsa con Stefano De Martino. Gli artisti, infatti, avevano ironizzato sulla nuova relazione della showgirl e sul fatto che adesso sta aspettando una figlia da un’altra persona. Questo ha suscitato ilarità in studio, ma qualche ora dopo Belen ha pubblicato una strana foto su Instagram. Questa ritraeva una saponetta con nella descrizione: “Famosissima saponetta che serve per sciacquarsi e mani ma anche la bocca“. Belen Rodriguez, però, ha voluto fare chiarezza sulla questione che ha coinvolto Pio e Amedeo.

Questo perché in molti sul web avevano ipotizzato che la conduttrice avesse messo l’immagine come frecciatina a quanto detto da loro nella puntata di Amici. Pare, però, che il motivo sia un altro. Glielo ha fatto sapere proprio lei con un messaggio privato sul social fotografico. Loro, poi, lo hanno fatto vedere in diretta questa sera. Ecco, quindi, cosa ha affermato:

Ragazzi, mi dispiace, ma la frase della saponetta non era per voi. Ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate le pa**e. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino.

Insomma, non si è trattato d’altro che di una sfortunata coincidenza. Belen Rodriguez, quindi, ha fatto chiarezza scusandosi anche con Pio e Amedeo per il disagio recato loro. Tutto è bene quello che finisce bene. Continuate a seguirci per tante altre news.

Potrebbero interessarti anche:

Giulia dedica un’esibizione a Sangiovanni ballando con la sua giacca (VIDEO)

Sangiovanni interrompe la sua esibizione ad Amici: ecco perché

Daniele Scardina a Verissimo rivela in che rapporti è con Diletta Leotta

Novella 2000 © riproduzione riservata.