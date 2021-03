Amici 20: ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale

1 Gli eliminati di Amici 20

Torna il Serale di Amici 20 con la seconda puntata in onda su Canale 5 sabato 27 marzo. Nella prima puntata la prima eliminata era stata Gaia. Poi era toccato ad Esa che aveva perso il ballottaggio contro Raffaele. I due avevano saputo il risultato in casetta. Si arriva così a cosa è successo nel secondo appuntamento di questa fase finale del talent show di Maria De Filippi. Chi è stato quindi eliminato nella seconda puntata del serale di Amici 20? Anche in questo caso a lasciare il gruppo sono stati due allievi e il tutto è accaduto nella stessa modalità della prima puntata.

Si parte, a inizio puntata, dal sorteggio e di nuovo inizia la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare, per la prima manche, il team di Arisa e Lorella Cuccarini. A vincere sono i primi che hanno quindi nominato per l’eliminazione Martina, Ibla e Alessandro. E la prima ad essere elimanta è stata Ibla che ha lasciato subito il programma.

A questo punto, nella seconda manche, la squadra Zerbi-Calentano ha scelto di sfidare la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Anche in questo caso i primi hanno vinto e quindi alla nomination sono andati tutti e tre i ragazzi del team Pettinelli-Peparini. A rischiare l’eliminazione è stato Aka7even. A questo punto i vincitori, per la terza manche, hanno di nuovo sfidato il team Arisa-Cuccarini e, a sorpresa, sono proprio state quest’ultime a vincere. Così hanno nominato Serena, Deddy e Leonardo. Ad andare al ballottaggio con Aka7even è stato Leonardo.

Come successo nella prima puntata del serale di Amici 20, anche in questo caso gli allievi sono stati rimandati in casetta e hanno scoperto lì il verdetto. Il secondo eliminato è stato così Leonardo (della squadra Zerbi-Celentano) che ha quindi dovuto abbandonare il programma.