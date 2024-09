Belen Rodriguez in passato a accusato Stefano De Martino di averla tradita con dodici donne. Ecco la sua risposta

Ieri pomeriggio Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli ha parlato della sua carriera e della vita privata, facendo ovviamente riferimento a Belen Rodriguez. Ecco come ha risposto ad alcune accuse dal passato.

Stefano De Martino reagisce alle accuse di Belen Rodriguez

A dicembre dello scorso anno, ospite di Domenica In, Belen Rodriguez ha fatto una rivelazione affermando di essere stata tradita per dodici volte da Stefano De Martino. Il tutto sarebbe avvenuto nel corso della loro relazione e il conduttore non aveva mai commentato le parole dell’ex, ma ora le cose sembrerebbero essere cambiate.

Stefano ha partecipato a un’intervista nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e ha commentato le varie frecciatine che gli sono arrivate nel corso del tempo. Il conduttore gli ha domandato se ci è mai rimasto male e l’altro ha risposto:

“Ci sono rimasto male per la modalità, perché comunque quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama.

Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. E ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così, in quella modalità”.

Tuttavia Stefano De Martino, quando si tratta di polemiche, ha una tattica che ritiene infallibile. Ha capito che non ha senso replicare a certi attacchi e di conseguenza “mi fingo morto, faccio l’opossum“. Una volta terminato il momento di tempesta “mi rialzo, mi scrollo e continuo per la mia strada“. Tuttavia con Belen la storia d’amore è stata molto bella e gli ha regalato la cosa più importante della sua vita: suo figlio Santiago.