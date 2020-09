1 Belen Rodriguez risponde sui social a chi l’accusa di sentire la mancanza di Stefano De Martino: ecco le parole della showgirl argentina

Sono ormai mesi che al centro del gossip c’è Belen Rodriguez. Come è noto infatti la showgirl argentina si è nuovamente separata da Stefano De Martino, e si è a lungo discusso su quello che sarebbe accaduto in realtà. Dopo numerosi pettegolezzi, la conduttrice ha iniziato una breve frequentazione con Gianmaria Antinolfi, che tuttavia è durata solo una manciata di giorni. Successivamente Belen ha ritrovato la serenità, stavolta al fianco di Antonio Spinalbese, col quale le cose starebbero procedendo nel migliore dei modi. I due sarebbero in perfetta sintonia, al punto da farsi anche lo stesso tatuaggio! Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riportato la Rodriguez al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo.

Tutto è iniziato quando Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua festa di compleanno. Una fan però ha commentato gli scatti accusando la showgirl di sentire la mancanza di Stefano De Martino, affermando: “I tuoi occhi parlano, ti manca molto e si vede”. A quel punto la conduttrice ha deciso di intervenire, replicando al commento per mettere a tacere le voci. Queste le dichiarazioni di Belen a riguardo:

“Ma chi? Vedete solo quello che volete vedere! I miei occhi ridono!”.

Pare dunque che per l’ennesima volta Belen Rodriguez abbia voluto chiarire la sua posizione. Nessun ritorno di fiamma almeno per il momento tra la showgirl e Stefano De Martino, nonostante il ballerino abbia fatto di tutto per tornare insieme a sua moglie. Adesso però pare che anche l’ex volto di Amici abbia voltato pagina e che abbia un nuovo flirt. Rivediamo di più in merito.