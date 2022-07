Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme da qualche tempo. Ormai l’ufficialità è arrivata anche grazie ad alcune foto di baci dati alla luce del sole. A commentare questo fatto ci ha pensato anche l’ex della showgirl, ovvero Antonino Spinalbese:

Se ho mai avvertito il fantasma di Stefano De Martino? Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare.