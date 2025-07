Stando alle ultime news emerse in rete, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia tentato di riavvicinarsi a sua sorella Cecilia per avere un chiarimento. La showgirl tuttavia sarebbe stata respinta. Ecco cosa starebbe accadendo.

Le ultime news su Belen e Cecilia Rodriguez

Sono ormai mesi che si parla di presunte tensioni tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Stando a quanto si mormora nell’ambiente, sembrerebbe che tra le due sia scoppiata una lite e che a oggi siano ai ferri corti. Nonostante le voci di corridoio però le dirette interessate non hanno mai confermato i gossip sul loro conto e solo qualche settimana fa la conduttrice, nel corso di un’intervista, ha apparentemente smentito i pettegolezzi. Belen infatti, parlando del suo rapporto con Cecilia, ha dichiarato: “Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre“.

Tuttavia da mesi le sorelle Rodriguez hanno smesso di mostrarsi insieme e anche sui social non ci sono state interazioni tra di loro. Nelle ultime ore come se non bastasse sono emersi nuovi retroscena su quello che sarebbe accaduto e a rompere il silenzio è stato Gabriele Parpiglia. Stando a quanto fa sapere il giornalista nella sua newsletter, dietro la lite tra le due sorelle ci sarebbero “fatti gravissimi”. Ma non solo.

Secondo quanto riferito, pare che solo di recente Belen Rodriguez avrebbe tentato di riavvicinarsi a Cecilia, per avere finalmente un chiarimento con lei e lasciarsi alle spalle questa storia. Pare però che la showgirl argentina sia stata respinta da sua sorella, che al momento non ne vorrebbe sapere nulla di una riconciliazione.

Nonostante le indiscrezioni però né Belen né Cecilia hanno confermato quanto starebbe accadendo tra loro. Al momento dunque vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze, in attesa di news ufficiali.