Termina la prima edizione del format L’Angolo Malala di Pamela Petrarolo. Per l’occasione così l’ex gieffina svela diversi retroscena inediti che coinvolgono anche alcuni dei suoi ex inquilini del GF.

Le rivelazioni di Pamela Petrarolo

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata senza dubbio Pamela Petrarolo. L’ex volto di Non è la Rai infatti ha saputo conquistare il grande pubblico Mediaset e con i suoi modi di fare e la sua ironia ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Dopo la fine della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, Pamela ha deciso di lanciare un nuovo format sui suoi social, L’Angolo Malala, che ha incuriosito i più.

Puntata dopo puntata così la Petrarolo ha commentato alcuni memorabili episodi di gossip, che hanno coinvolto per lo più diversi suoi ex inquilini del GF. Con il suo fare pungente e un pizzico di ironia, la showgirl ha saputo tenere compagnia agli utenti e il format ha ottenuto un ottimo riscontro.

Adesso però L’Angolo Malala va in pausa in vista dell’estate e proprio in occasione della fine della prima stagione Pamela Petrarolo ha voluto rivelare alcuni retroscena inediti, che ovviamente stanno già facendo discutere. L’ex volto di Non è la Rai ha infatti raccontato, tra le altre cose, di aver rischiato una denuncia dopo l’intervista a Jessica Morlacchi. Ma non solo. Pamela ha anche parlato della lite avvenuta con l’amica di sempre Ilaria Galassi proprio durante una delle puntate del suo format. In merito la Petrarolo ha ammesso di essere stata insultata e per questo motivo ha deciso di tagliare alcune scene. L’ex gieffina ha dunque affermato: “Ho deciso di non renderlo pubblico per non farle fare una figuraccia”.

Insomma rivelazioni bomba per l’ultima puntata de L’Angolo Malala, che in autunno tornerà con la sua già attesissima seconda edizione.