In un’intervista Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con la sorella Cecilia, molto chiacchierato di recente e svelato la verità. Hanno o no litigato come si dice? Ecco cosa ha raccontato la showgirl argentina.

La verità di Belen Rodriguez sul rapporto con Cecilia

Negli ultimi mesi, si è parlato molto di un presunto allontanamento tra Belen Rodriguez e sua sorella minore Cecilia. Il silenzio social tra le due, coinciso con l’annuncio della gravidanza di Cecilia, ha alimentato indiscrezioni e voci di una frattura nel loro rapporto. Tuttavia, è stata la stessa Belen a fare chiarezza in un’intervista al settimanale Chi, smentendo categoricamente qualsiasi tensione tra lei e la sorella.

«Non c’è nessun problema fra di noi: nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre», ha dichiarato con fermezza la showgirl argentina. Un’affermazione che sottolinea come il legame tra le due sia fatto anche di momenti difficili, ma sempre ricomposti con affetto e comprensione.

Belen Rodriguez ha poi voluto precisare come l’assenza di interazioni social non sia indice di un rapporto freddo: «Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social. Li uso per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli. Ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti».

Anzi, riguardo alla dolce attesa di Cecilia, Belen Rodriguez si è mostrata emozionata e partecipe: «Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote».

Un sentimento reso ancora più forte anche dalla scelta del nome: Clara Isabel, come la loro amata nonna. «Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile».

In definitiva non c’è nessuna lite. Solo la complessità di un legame profondo tra due sorelle cresciute insieme sotto i riflettori, ma unite da un affetto che, nonostante tutto, continua a esserci.