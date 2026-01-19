Di recente alcune voci di corridoio hanno parlato di un presunto riavvicinamento, mai confermato, tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. In queste ore intanto proprio la showgirl ha riacceso i pettegolezzi con un gesto social che non è passato inosservato.

Il gesto di Belen Rodriguez

I primi giorni del 2026 hanno visto Andrea Iannone protagonista assoluto del gossip e della cronaca rosa. Da settimane infatti si parla di una presunta rottura tra il campione ed Elodie, che tuttavia però non è mai stata confermata da parte dei diretti interessati. In più, alcune voci di corridoio hanno iniziato a parlare anche di un presunto riavvicinamento tra il pilota e Belen Rodriguez, dopo che i due hanno iniziato a seguirsi nuovamente sui social a distanza di anni.

Pochi giorni fa, come se non bastasse, Iannone è stato beccato in compagnia di Rocío Muñoz Morales e ben presto gli utenti sui social si sono scatenati. C’è infatti chi ha parlato di una possibile conoscenza tra i due, che tuttavia non hanno confermato le indiscrezioni sul loro conto. Un periodo intenso dunque per Andrea, che poche ore fa ha postato una foto di scatti in bianco e nero su Instagram. Secondo i più fantasiosi, il post sarebbe rivolto proprio ad Elodie e sarebbe un modo, sempre secondo le ipotesi dei fan, per far capire alla cantante che starebbe ancora pensando a lei.

Mentre in rete impazzano le varie teorie, alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso i recenti gossip. A spuntare sotto l’ultimo post di Andrea Iannone c’è infatti un like di Belen Rodriguez, che naturalmente ha prontamente attirato l’attenzione.

Il like di Belen

Anche in questo caso, in molti si sono lasciati andare alle più assurde ipotesi. Mentre c’è chi giura che il gesto della showgirl sarebbe una sorta di reazione alla recente paparazzata di Iannone con Rocío Muñoz Morales, tanti altri credono che il like della Rodriguez sia semplicemente un gesto da amica.

Per i più infatti Belen avrebbe voluto soltanto inviare solidarietà ad Andrea, in questo momento di certo non del tutto semplice. Del resto tra i due, anche dopo la rottura, c’è sempre stata stima reciproca, e di conseguenza dunque i pettegolezzi sono da considerarsi tali.

