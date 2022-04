1 Stefano De Martino sposa di nuovo Belen Rodriguez?

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino e del loro presunto ritorno di fiamma. Come sappiamo da qualche mese la showgirl argentina ha messo un punto alla sua relazione con Antonino Spinalbese, dal quale lo scorso luglio ha avuto una figlia, Luna Marì. Da quel momento le voci sul riavvicinamento tra Belen e Stefano si sono fatte sempre più insistenti e i due sono stati spesso avvistati insieme. Tuttavia né la Rodriguez né De Martino hanno mai parlato apertamente di quello che sta accedendo nelle loro vite, almeno fino a qualche giorno fa, quando la conduttrice de Le Iene ha confermato il ritorno di fiamma. Come se non bastasse in queste ore è emersa una nuova indiscrezione, che sta già facendo discutere il web. Secondo il settimanale Nuovo Tv infatti, Stefano vorrebbe sposare Belen per la seconda volta, così da sancire l’inizio della loro vita insieme. Questo quanto si legge in merito:

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”.

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni, e non ci sono conferme in merito al secondo matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il conduttore intanto solo qualche settimana fa, durante un’ospitata a Domenica In, ha parlato della possibilità di avere un altro figlio. Queste le sue dichiarazioni:

“L’amore che si prova per un figlio è immenso. Quando diventi genitore comprendi quanto ti hanno amato i tuoi. Sono diventato padre giovanissimo avevo 23 anni, adesso Santiago ha 9 anni. E sì ho voglia di diventare nuovamente padre. Anche se devo dire che ho costruito un rapporto così forte con lui che ho quasi paura di intaccarlo. Per questo motivo sono un po’ frenato adesso. Comunque può essere che avrò un altro figlio. Tempo ce n’è, sono partito presto e quindi vedremo in futuro“.

In attesa di scoprire cosa accadrà tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, rivediamo perché è finita la storia tra la showgirl e Antonino Spinalbese.