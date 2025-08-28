In una recente intervista Belen Rodriguez ha ripercorso gli inizi della sua carriera e ringraziato Simona Ventura per averle dato fiducia ancora prima del gossip. Poi ha parlato apertamente delle sue ultime relazioni, vissute perché “non volevo stare sola e ho riempito dei vuoti interiori”.

Le ultime relazioni di Belen Rodriguez

Per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi, Belen Rodriguez ha aperto il cuore parlando del suo passato, del gossip e degli amori finiti. In un’intervista intensa e senza filtri, la showgirl argentina ha ricordato l’inizio della sua carriera, tra prime proposte televisive e incontri decisivi, come quello con Simona Ventura.

“Se non fossi stata la fidanzata di Borriello ci avrei messo più tempo a farmi conoscere, però erano comunque già arrivate le prime proposte“, ha detto Belen. E ha voluto rendere omaggio anche alla conduttrice Simona Ventura: “Quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata, mi disse: ‘Ti porto con me’. Ed è stata di parola”.

Non tutto è stato facile: “Mi avevano presa anche per Controcampo, per fare la ragazza in studio, ma poi non ho potuto perché non avevo il permesso di soggiorno”. Il gossip? “Non sempre l’ho amato, ma l’ho sempre capito… Il gossip fa questo, è una macchina che non si ferma”.

Dopo la rottura definitiva con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha vissuto diverse relazioni, tra cui l’ultima – già finita – con Nicolò. “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata”, ha confessato.

Ora è un’altra Belen Rodriguez: “Sto lavorando su di me, faccio terapia perché voglio dare il meglio. Ho imparato a vivere i momenti di solitudine… Il resto scorre”, ha concluso.