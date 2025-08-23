Belen Rodriguez è tornata single e, secondo i rumor, starebbe ancora pensando al suo ex Stefano De Martino

A quanto pare Belen Rodriguez sarebbe di nuovo single, dopo la fine del flirt con Nicolò. Si vocifera anche che la showgirl pensi ancora all’ex marito Stefano De Martino, il quale però attualmente è felicemente fidanzato.

Belen Rodriguez di nuovo single?

Dopo una stagione turbolenta, Belen Rodriguez sembra essere tornata single. A lanciare l’indiscrezione è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, che conferma la fine della relazione tra la showgirl argentina e Nicolò, il giovane con cui la conduttrice era stata avvistata più volte quest’estate.

Il flirt, nato sotto il sole di Ibiza, avrebbe avuto vita breve. Secondo Parpiglia, la stessa Belen Rodriguez avrebbe ammesso che si è trattato solo di una “relazione passeggera”, tanto che oggi si definisce apertamente single e predica “l’amore libero”, concetto che ha ribadito spesso negli ultimi tempi.

Ma dietro i frequenti sbalzi d’umore e le recenti liti in pubblico ci potrebbe essere qualcosa di più profondo. Secondo quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia, il motivo principale potrebbe essere un sentimento mai davvero finito da parte di Belen Rodriguez nei confronti del suo ex marito Stefano De Martino.

“Una sua cara amica ci dice che la showgirl argentina sarebbe ancora innamorata del suo ex marito Stefano De Martino”, si legge sul sito. E in effetti, mentre Nicolò sarebbe in vacanze a Cortina da solo, lei pare sia rimasta invece Milano. Da qui l’ipotesi di Dagospia che questo flirt estivo fosse solo un modo per provocare gelosia in Stefano.

Nel frattempo però è bene precisare che De Martino continua la sua relazione con Caroline e sembra distante dal passato con Belen.