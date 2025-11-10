Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale non mancheranno le emozioni. Ecco dunque le anticipazioni di lunedì 10 novembre 2025 e quello che accadrà.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Tutto è pronto per la nuova puntata del Grande Fratello. Stasera infatti su Canale 5 andrà in onda un’altra appassionante diretta del reality show, come sempre condotto da Simona Ventura. In questi giorni, come è noto, si è discusso molto sul futuro della trasmissione. A causa degli ascolti non del tutto soddisfacenti si sta infatti parlando di una possibile chiusura anticipata. Al momento tuttavia nessuna conferma è giunta da parte di Mediaset, che nel frattempo ha annullato il doppio appuntamento settimanale dopo una sola puntata. Stasera intanto i concorrenti si preparano a vivere nuove intense emozioni. Ma cosa succederà stavolta? Andiamo a leggere le anticipazioni di lunedì 10 novembre 2025 .

Come annunciato a Mattino Cinque, ad attendere Anita ci sarà un incontro speciale. Dopo il lutto che l’ha colpita, per la tatuatrice ci sarà un regalo inaspettato, che di certo le porterà il sorriso. Ma non solo. Due gieffine, in diretta, lasceranno momentaneamente la casa e verranno convocate in studio da Simona Ventura. Di chi parliamo? Nientemeno che di Francesca e di Donatella. Ma non è finita qui.

Le anticipazioni di stasera del Grande Fratello ci dicono anche che si tornerà a parlare di Domenico, Valentina e Benedetta. Ma che altro accadrà stavolta? Non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta non sarà eliminatorio. Il concorrente meno votato infatti finirà nuovamente in nomination e stavolta rischierà di lasciare la casa.

Anche stasera dunque si preannuncia una diretta ricca di emozioni e colpi di scena. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle ore 21:30.

