Ecco gli ultimi ospiti annunciati per la nuova edizione di Belve

La nuova stagione di Belve è ad un passo dal debutto e nel mentre conosciamo alcuni degli ospiti che si sottoporranno alle temute interviste di Francesca Fagnani.

I nuovi ospiti rivelati di Belve

Sta per tornare uno dei programmi più attesi e amati dal pubblico di Rai 2: Belve, condotto da Francesca Fagnani, è pronto per una nuova edizione, che prenderà ufficialmente il via lunedì 22 aprile.

Sempre in prima serata, sempre con lo stile graffiante e diretto che l’ha resa celebre, la trasmissione riprenderà con nuovi ospiti, alcuni dei quali sono stati svelati proprio nelle ultime ore.

A sedere sullo sgabello di fronte alla Fagnani, pronti a rispondere — o magari schivare — le domande senza filtri che da sempre caratterizzano Belve spicca innanzitutto quello di Sabrina Impacciatore.

L’attrice è stata anche protagonista del nuovo promo del programma: un simpatico video in cui Francesca le domanda come lancerebbe la nuova edizione e Sabrina direttamente lancia se stessa giù dallo sgabello, per poi aggiungere “Rivendicate il diritto a cadere“.

questa diventerà la mia nuova intervista preferita #belve pic.twitter.com/dHWwrELrWb — isabella insolia (@isainsolia) April 9, 2025

Accanto a lei troveremo personaggi molto diversi tra loro, pronti a raccontarsi sotto gli occhi curiosi del pubblico. Tra gli ospiti precedentemente annunciati ci sono infatti anche Elly Schlein, Nino Frassica, Raz Degan, Michele Morrone, e Milly D’Abbraccio.

Da ultimo, secondo quanto anticipato dal sito Cinemotore, nella nuova edizione di Belve troveranno spazio anche Paola Iezzi (del duo Paola & Chiara), Nathalie Guetta, la popolarissima food blogger Benedetta Rossi e il rapper Guè Pequeno.

Un mix perfetto, come da tradizione Belve, tra mondo dello spettacolo, della politica, musica e web. Francesca Fagnani, anche in questa edizione, promette di non risparmiare nessuno e di mettere a nudo le fragilità, i segreti e i lati più nascosti dei suoi ospiti.

L’appuntamento, quindi, è fissato: dal 22 aprile su Rai 2 torna Belve, pronta ancora una volta a far parlare di sé e a conquistare il pubblico a colpi di domande scomode e risposte che, nel bene o nel male, non passeranno inosservate.