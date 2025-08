Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la nuova edizione di Affari Tuoi potrebbe anticipare la sua partenza. Ecco quando potrebbe iniziare il game show con Stefano De Martino.

Quando potrebbe iniziare Affari Tuoi

Poco più di un mese fa si è conclusa un’edizione di Affari Tuoi da record. Come è ben noto a tutti, lo scorso settembre ad arrivare al timone del celebre e fortunato game show del primo canale è stato Stefano De Martino, che ben presto ha convinto tutto il pubblico. Sera dopo sera infatti il presentatore partenopeo è entrato nelle case degli italiani, tenendo compagnia a milioni di telespettatori. Nel giro di una manciata di puntate, il conduttore ha iniziato a registrare ascolti da capogiro, come non se ne vedevano da ben 10 anni. In questi mesi dunque il nome di De Martino è finito sulla bocca di tutti e senza dubbio è diventato uno dei volti più amati e seguiti della tv italiana.

Attualmente Stefano, pur essendo impegnato con il suo spettacolo teatrale, si sta godendo delle meritate vacanze. A settembre tuttavia il presentatore tornerà alla conduzione del game show, la cui partenza è prevista per domenica 7 settembre. Tuttavia nelle ultime è emerso un retroscena che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, sembrerebbe che la Rai abbia intenzione di anticipare la partenza della nuova edizione di Affari Tuoi. Ma quando potrebbe iniziare dunque il programma? Stando a quanto si legge, la prima puntata potrebbe andare in onda già martedì 2 settembre, per accogliere il pubblico al rientro dalle vacanze.

Attualmente però da parte di Stefano De Martino e dei vertici della rete pubblica non è giunta ancora alcuna conferma. Tuttavia nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito.