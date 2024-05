Chi è Olly Alexander: canzone Regno Unito Eurovision 2024

NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2024

Olly Alexander è il cantante del Regno Unito che si esibisce all’Eurovision Song Contest nel 2024. Di solito chi fa parte dei Big Five compie la sua performance solo nella serata finale, ma questa edizione si esibiscono, fuori gara, anche nel corso delle due semifinali. Ecco cosa sappiamo sulla canzone di Olly, la sua vita privata e il profilo Instagram.

Chi è Olly Alexander

Nome e Cognome: Olly Alexander

Data di nascita: 15 luglio 1990

Luogo di Nascita: Harrogate (Regno Unito)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante

Partner: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ollyalexanderr

Olly Alexander età e biografia

Chi è e quanti anni ha Olly Alexander, cantante del Regno Unito e rappresentante dell’Eurovision 2024? L’artista nasce il 15 luglio 1990 e di conseguenza la sua età è di 34 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri, mentre il peso è di 68 chili.

Ha scritto la sua prima canzone all’età di 10 anni e ha sempre amato anche la recitazione. Per tale motivo ha spesso preso parte anche alle recite scolastiche nei ruoli di più rilievo. Per quanto riguarda gli studi ha frequentato all’Hereford College.

Parlando dei genitori non sappiamo chi sia il padre, ma la madre si chiama Vicki Thorton ed è stata la fondatrice del Coleford Music Festival, che si svolge a Londra. Non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

Olly Alexander ha affermato di essere non binario e di usare i pronomi egli/lui. Dal punto di vista lavorativo, invece, la sua intera filmografia può essere recuperata sul sito Imdb.

Non sappiamo invece quando andrà in tour e non abbiamo nemmeno delle news sul suo patrimonio.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Olly Alexander, cantante in gara per il Regno Unito all’Eurovision 2024?

Nel 2015 è stato fidanzato con Neil Milan Amin-Smith, membro dei Clean Bandit. Purtroppo, però, dopo solo un anno si sono separati presumibilmente a causa dei reciproci impegni lavorativi.

Ado oggi non sembra avere alcun partner, quindi dobbiamo dare per scontato che sia single.

Dove seguire Olly Alexander: Instagram e social

Andiamo a vedere dove possiamo seguire Olly Alexander durante il suo percorso all’Eurovision 2024 sui social.

Il cantante inglese ha qualsiasi tipo di social: lo troviamo infatti su Facebook, Twitter, TikTok, Apple Music e Spotify.

Non mancano di certo un canale YouTube e nemmeno un sito ufficiale. Ovviamente possiede anche un account su Instagram dove condivide principalmente scatti relativi al lavoro.

Carriera

La carriera nel mondo della recitazione prende il via quando comincia a lavorare in teatro al cinema. Recita in film come “Bright Star“, per il quale viene nominato per un Academy Award negli Stati Uniti.

Tra gli altri lungometraggi citiamo “Tormented“, “Enter the Void“, “Grandi speranze“. In televisione, invece, per la sua interpretazione nella serie TV “It’s a Sin“, riceve il pieno di nomination ai Critics’ Choice Television Award come Migliore Attore in una Serie Limitata o Film per la Televisione e ai British Academy Television Award come Migliore Attore.

Per quanto riguarda la musica, invece, Olly Alexander co-fonda nel 2010 il gruppo Years and Years con altre quattro musicisti. Insieme pubblicano tre album e collaborano con artisti come Elton John e Kylie Minogue.

Ma chi è che rappresenta l’Inghilterra all’Eurovision 2024? Nel dicembre 2023 Olly Alexander viene scelto per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2024.

Film e programmi televisivi

Forse non lo sapete ma Olly Alexander, oltre che rappresentare il Regno Unito all’Eurovision 2024, ha anche una carriera nel campo della recitazione. Tra le serie TV più conosciute possiamo menzionare la sua breve partecipazione in “Skins” e

“Penny Dreadful“.

Per quanto riguarda i film, invece, lo ricordiamo in “I fantastici viaggi di Gulliver“, “Grandi speranze” e la sua ultima apparizione risale al 2015 in “Funny Bunny“.

Album e canzoni

Olly Alexander, come membro degli Years and Years, ha all’attivo tre album: “Communion“, “Palo Santo” e “Night Call“.

Tra le canzoni più famose possiamo sicuramente citare “King“, “Disire” e “Breathe“.

Mentre come cantante solista non ha ancora pubblicato alcun album e ha rilasciato solamente “Dizzy“, che presenta all’Eurovision 2024.

Olly Alexander all’Eurovision 2024

La BBC il 16 dicembre 2023 ha annunciato di aver scelto Olly Alexander come rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2024.

Nei giorni seguenti il cantante ha annunciato di voler iniziare a pubblicare musica con il proprio nome, comunicando quindi lo scioglimento della band.

Nel marzo del 2024 ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Dizzy“.

Testo e canzone

Olly Alexander, cantante rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2024, porta sul palco della kermesse la canzone “Dizzy“. Qui di seguito un pezzo del testo:

Won’t you make me

Dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Round and round until the moment never ends

Make me dizzy from your kisses

Will you take my hand and spin me

Take me back to the beginning again (again, again)

Vi lasciamo la traduzione dello stralcio di testo che vi abbiamo riportato poc’anzi:

Perché non mi frastorni con i tuoi baci

Prenderai la mia mano e mi farai girare?

Girare e girare finché il momento non finirà mai

Frastornami con i tuoi baci

Prenderai la mia mano e mi farai girare?

Portami ancora all’inizio (ancora, ancora)

I concorrenti dell’Eurovision 2024

Chi sono i concorrenti che si esibiscono nel corso della prima semifinale? Ecco tutti i partecipanti dell’Eurovision 2024 tra cui compare eccezionalmente anche Olly Alexander, cantante del Regno Unito. La lista:

Electric Fields – One Mikali; FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar; Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim; Silia Kapsis – Liar; Windows95man – No Rules!; Hera Bjork – Scared of Heights; Bambie Thug – Doomsday Blue; Silvester Belt – Luktelk; TALI – Fighter; Natalia Barbu – In the Middle; LUNA . The Tower; Iolanda – Grito; TEYA DORA – Ramonda; Raiven – Veronika; Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.

Passiamo quindi ai concorrenti che compiono la propria performance nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024:

BESA – Titan; LADANIVA – Jako; Kaleen – We Will Rise; Mustii – Before the Party’s Over; Aiko – Pedestal; SABA – Sand; 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi; Nutsa Buzladze – Firefighter; Marina Satti – Zari; Eden Golan – Hurricane; Dons – Hollow; Sarah Bonnici – Loop; Joost Klein – Europapa; Gate – Ulveham; MEGARA – 11:11; Nemo – The Code.

E chiudiamo quindi con coloro che accedono direttamente alla finale:

Slimane – Mon Amour; ISAAK – Always On The Run; Angelina Mango – La Noia; Nebulossa – Zorra; Marcus & Martinus – Unforgettable; Olly Alexander – Dizzy.

Il percorso di Olly Alexander all’Eurovision 2024

Il percorso di Olly Alexander all’Eurovision Song Contest 2024 comincia nel corso della prima semifinale, anche se fuori gara, con la canzone “Dizzy“.

Entra infatti in gara nel corso della finale dell’11 maggio 2024. Questo perché fa parte dei Big Five, ovvero le nazioni che accedono di diritto all’ultima puntata.

IN AGGIORNAMENTO