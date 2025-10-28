Con un toccante post condiviso sui social, Benjamin Mascolo rivela che lui e la moglie Greta Cuoghi hanno perso due figli prima della nascita della piccola Athena.

La drammatica confessione di Benjamin Mascolo

Lo scorso 7 ottobre è nata la piccola Athena, figlia di Benjamin Mascolo e della moglie Greta Cuoghi. Il cantante è così diventato padre per la prima volta e in queste settimane si sta godendo questa nuova fase della sua vita. Nelle ultime ore tuttavia il giovane artista ha pubblicato un post sui suoi profili social che in breve è diventato virale. Il lungo messaggio inizia così:

“Un uomo, sopravvissuto a una rischiosa operazione al cuore, raccontò che nei pochi minuti in cui era clinicamente morto aveva visto il Paradiso. Disse che lì, i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza”.

A quel punto è arrivata la drammatica confessione. Benjamin Mascolo ha infatti raccontato che, prima della nascita della piccola Athena, lui e sua moglie Greta Cuoghi hanno perso due figli. Queste le forti dichiarazioni del cantante:

“La nascita di nostra figlia ha guarito quelle ferite, ma le cicatrici sono rimaste. […] La prima volta ho usato tutta la mia forza per consolare mia moglie. La seconda, invece, è arrivata così all’improvviso che, usciti dallo studio medico, mi sono accovacciato sul marciapiede in centro a Milano — a pochi passi da una chiesa — con la faccia affondata tra le ginocchia e lei che cercava, con tutta la sua forza, di tenermi in piedi”.

Il lungo post di Benjamin Mascolo termina con una frase che ha emozionato e commosso i più. Il cantante del duo Benji e Fede infatti dichiara: “L’amore che oggi provo, nel tenere mia figlia tra le mani, nasce anche da quella paura di perderla prima ancora che arrivasse”.

