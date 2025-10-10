Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono diventati genitori: il 7 ottobre è nata Athena. L’annuncio social emoziona i fan

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono diventati genitori per la prima volta.

L’annuncio social ha commosso i fan. Ecco il particolare nome scelto per la loro bambina.

La nascita della figlia di Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi

Altro fiocco rosa dopo la nascita di Priscilla (figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe). Benjamin Mascolo, membro del celebre duo musicale Benji & Fede, ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta. La dolce notizia è stata condivisa con una foto emozionante: Benjamin bacia la moglie Greta Cuoghi mentre lei tiene tra le braccia la loro piccola.

La bimba si chiama Athena, come rivelato dai diretti interessati sui social. La piccola è nata il 7 ottobre 2025 alle 08:38, ma la coppia ha scelto di condividere la notizia solo qualche giorno dopo, il 10 ottobre, regalando ai fan una sorpresa tanto attesa. “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide” ha scritto Benjamin nel post, accompagnato da migliaia di like e commenti di auguri da parte dei fan.

Benjamin Mascolo e sua moglie Greta, sposati dal 2023, avevano annunciato la gravidanza lo scorso luglio. Proprio lui, qualche settimana fa, aveva rivelato che sarebbe stata una bambina, mostrando un regalo davvero speciale ricevuto dal collega e amico di sempre, Federico Rossi (Fede): un albero di ciliegio con una dedica toccante. “Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede”, si legge nel messaggio affettuoso.

Durante un’intervista a Verissimo lo scorso marzo, Benjamin Mascolo aveva confidato il suo desiderio di diventare padre, definendolo “un sogno”. E oggi quel sogno è finalmente realtà.

Da tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000 giungano i nostri più sinceri auguri ai neogenitori e alla piccola Athena, già amatissima da tutti!