Domani sera su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata della seconda edizione di This Is Me. Tra gli ospiti della serata anche Gerry Scotti e Samira Lui, che giocheranno insieme a Silvia Toffanin ed altri protagonisti a La Ruota della Fortuna.

La Ruota della Fortuna arriva a This Is Me

Anche questa seconda edizione di This Is Me sta per volgere al termine. Domani sera infatti, su Canale 5, andrà in onda la terza e ultima puntata del fortunato programma targato Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. Come da tradizione stavolta, per l’occasione, la padrona di casa ospiterà in studio alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport e omaggerà le loro carriere. Proprio per questo appuntamento finale sono previste grosse emozioni e in più ci sarà una sorpresa del tutto inaspettata.

Prima di scoprirla però andiamo a scoprire gli ospiti della terza puntata. Ad arrivare nel salotto di Silvia Toffanin saranno Federica Pellegrini, Loredana Bertè, Alessandro Del Piero, Fiorella Mannoia. E ancora troveremo Fabio Cannavaro e Al Bano. Ma non è finita qui.

Tra gli ospiti ci saranno anche Gerry Scotti, Samira Lui, Il Volo e Gigi Buffon. Sia il conduttore che la showgirl hanno in serbo una grossa sorpresa per tutto il pubblico e porteranno La Ruota della Fortuna nello studio di This Is Me. La Toffanin, insieme al suo collega e amico, giocherà con l’ex portiere della Nazionale Italiana e con il trio di tenori e di certo ne vedremo di belle.

Grandi emozioni dunque attendono domani sera il pubblico di Canale 5. L’appuntamento è come sempre alle 21:30, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

