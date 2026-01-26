Alma Manera e Beppe Convertini ci accompagnano in un tributo speciale dedicato ai maestri che hanno fatto la storia del…

Alma Manera e Beppe Convertini ci accompagnano in un tributo speciale dedicato ai maestri che hanno fatto la storia del cinema

Da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio 2026 presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma. Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h.17

Ciak si gira! …Cinema’ scritto e diretto da Maria Pia Liotta con Alma Manera e Beppe Convertini, al pianoforte il Maestro Kozeta Prifti, con I ballerini Egon Polzone e Elisabeth Maria Casuccio, musiche originali Maria Pia Liotta.

Un omaggio ai grandi maestri

Un concerto spettacolo dedicato alla grande musica, alla fiction e al cinema. Un viaggio tra le colonne sonore d’autore, interpretate da Alma Manera e con Beppe Convertini per la regia di Maria Pia Liotta.

Galeotti furono Paolo Limiti, Stelvio Cipriani, Maurizio De Angelis, Joan Luis Bacalov, Fabio Frizzi e tanti altri autori che hanno firmato le pagine musicali più iconiche del cinema e della fiction. A loro è dedicato Ciak si gira! …Cinema’, spettacolo in scena da mercoledì 28 gennaio a domenica 1 febbraio, con Alma Manera e con Beppe Convertini, diretti dall’autrice e regista Maria Pia Liotta, anche curatrice delle musiche originali.

Eccellenza italiana in scena

La voce di Alma Manera e le parole di Beppe Convertini, al pianoforte il Maestro Kozeta Prifti mentre sulla scena multimediale disegnata da Enrico Manera, volteggiano i danzatori Egon Polzone e Elisabeth Maria Casuccio.

Un carosello di emozioni a cui si aggiungono le preziose mise studiate da Gai Mattiolo, per uno spettacolo multidisciplinare che darà corpo e musica alle colonne sonore più importanti della settima arte. Brani noti in tutto il mondo che portano la firma di Maestri come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani, che hanno contribuito a rendere grande l’Italia del cinema nel mondo.

