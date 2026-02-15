Un uomo di 37 anni afferra una piccola di 18 mesi all’uscita del negozio ma viene bloccato dai genitori e finisce in manette

Una tranquilla giornata di svago a Bergamo. Erano circa le 13 del 14 febbraio quando una coppia, insieme alla figlioletta di appena un anno e mezzo, si apprestava a varcare la soglia d’uscita di un affollato supermercato cittadino. Proprio sulla porta scorrevole si è consumato l’assurdo episodio che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Un uomo si è avventato sulla bimba con una violenza inaudita e senza alcun motivo apparente, afferrandola per le gambe nel tentativo disperato di strapparla ai genitori.

La reazione del padre è stata istantanea e provvidenziale perché l’uomo si è scagliato contro l’aggressore per bloccarlo mentre la madre stringeva a sé la piccola con tutte le sue forze. Gli addetti alla sicurezza del punto vendita sono intervenuti in pochi secondi per aiutare i genitori.

Le immagini delle telecamere

Le autorità hanno identificato l’aggressore in un cittadino romeno di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, che ora deve rispondere di accuse pesantissime. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del supermercato hanno confermato la dinamica dei fatti, mostrando la rapidità e la ferocia con cui il trentasettenne ha agito contro la bimba.

Purtroppo la vicenda ha lasciato ferite profonde non solo nello spirito della famiglia, ma anche nel corpo della piccola vittima che ha riportato conseguenze fisiche. I medici dell’ospedale dove la bimba è arrivata d’urgenza hanno riscontrato la frattura del femore, causata probabilmente dalla trazione violenta esercitata dall’uomo durante il tentativo di sequestro. Gli inquirenti stanno scavando nel passato del senzatetto per capire cosa abbia spinto una persona incensurata a compiere un gesto così estremo e privo di logica apparente.

Attualmente l’arrestato si trova in custodia cautelare con l’accusa di tentato sequestro di minore e lesioni personali aggravate dalla tenera età della bimba. Gli investigatori continuano a visionare i filmati della zona per verificare se l’uomo avesse seguito la famiglia già all’interno delle corsie del supermercato prima dell’aggressione finale.

Dario Lessa

