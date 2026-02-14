Ospite della nuova puntata di Ciao Maschio, Costantino Vitagliano si racconta a cuore aperto e parla dell’incontro con Maria De Filippi, che gli ha cambiato la vita.

Le parole di Costantino Vitagliano

Sabato 14 febbraio, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio. Questa settimana tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo ci sarà anche Costantino Vitagliano, che nel corso della chiacchierata si è raccontato a cuore aperto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti ripercorso la sua infanzia, rivelando il desiderio ostinato di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

«Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare e questo mi ha reso forte. Volevo arrivare a tutti i costi. Non perché dovevo avere qualcosa, ma perché volevo stare bene. Volevo le cose che vedevo agli altri, ma io non potevo permettermele».

A cambiare la vita di Costantino Vitagliano è stato l’incontro con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Ricordando quei giorni, l’ex tronista svela:

«A loro devo tanto. Io sono esploso proprio nelle loro mani. Quando hanno capito che con me si facevano determinati ascolti, hanno spinto sulla macchina. Penso che abbiano visto la fame nei miei occhi. La voglia di fare. Io non mollavo mai».

Il successo tuttavia ha avuto un prezzo. Costantino ha infatti vissuto anche il lato oscuro della sovraesposizione mediatica: «Sono arrivato ad avere attacchi di panico, d’ansia. Non volevo più che nessuno mi chiamasse per nome. Odiavo vedermi appeso dappertutto».

Il rapporto con Lele Mora

Nel corso della chiacchierata a Ciao Maschio, Costantino Vitagliano ha parlato anche del rapporto con il suo ex agente Lele Mora. Raccontando quel periodo, l’ex tronista, senza filtri, aggiunge:

«Più che tradito, con Lele ero arrabbiato. Non aveva curato gli interessi di chi gli portava tanti soldi. Lui l’ha detto più volte: io ero quello che lo faceva guadagnare più di tutti. Avevo deciso io di mia spontanea volontà di dargli il 50%. Ho frequentato quella casa per anni, ma a un certo punto anche lui si è fidato troppo. Pensava di essere intoccabile».

