Ieri sera, nel corso della nuova diretta di Che Tempo Che Fa, Giordana Angi ha duettato con Sting sulle note del singolo Il nostro amore e l’esibizione ha emozionato tutto il pubblico.

Giordana Angi duetta con Sting

Sono trascorsi alcuni anni da quando Giordana Angi ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la cantautrice ne ha fatta di strada e solo negli ultimi mesi ha dato vita a un progetto internazionale che ha fatto molto discutere. L’artista infatti ha rilasciato il suo quarto album in studio, intitolato She’s so Great, che è stato realizzato in ben quattro versioni (italiano, inglese, francese e spagnolo). Ma non è finita qui.

Successivamente infatti Giordana ha partecipato all’open act del tour di Sting e ha così iniziato a girare l’Europa intera, avendo modo di far conoscere la sua musica. Pochi giorni fa come se non bastasse la Angi ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Il nostro amore, in duetto con l’artista britannico. Si tratta di un’emozionante ballad, adattamento italiano For Her Love, celebre e amato brano di Sting. In queste ore per di più per tutti i fan è arrivata una gradita sorpresa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri sera proprio Sting è arrivato in Italia ed è stato ospite della nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Dopo la chiacchierata con Fabio Fazio, il cantante si è esibito e ha duettato con Giordana Angi sulle note del loro brano Il nostro amore. Naturalmente il meraviglioso momento non è passato inosservato e il video della performance dei due artisti ha fatto il giro del web.

“Tu sei presente a una certezza che io ho” – Per la prima volta insieme in tv @OfficialSting e @GiordanaAngi live con Il nostro amore a #CTCF 👏🏼 pic.twitter.com/9iumOheqdG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 8, 2024

Periodo d’oro dunque per Giordana, che qualche settimana fa ha anche fatto ritorno ad Amici di Maria De Filippi. All’interno del programma la Angi ha presentato la canzone Piano Piano, che ha conquistato il pubblico.