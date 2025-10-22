Nello speciale “Ballando segreto”, Barbara d’Urso replica alle critiche della giuria di Ballando con le Stelle mosse in queste settimane: “Il trash? Lo facevo perché me lo chiedevano”.

Barbara d’Urso contro le critiche della giuria

La giuria di Ballando con le Stelle ha riservato alcune critiche a Barbara d’Urso. Da lei si aspettavano dell’altro in queste settimane di messa in onda, nonostante sotto il punto di vista delle esibizioni abbia sempre ricevuto complimenti e comunque bei voti. Per altro inteso il non darsi fino in fondo allo show.

Nel format online Ballando Segreto, la conduttrice ha risposto pre le rime alla giuria e in chiacchiera con Milly Carlucci ha detto cosa ne pensa di queste osservazioni che le sono state mosse.

Con addosso un’ironica maglia con la scritta “Fatemi stare tranquilla” in napoletano, Barbara d’Urso ha svela: “Abbiamo vinto la puntata e siamo molto contenti, perché quello che conta moltissimo: Oltre alla giuria e oltre voi, è il pubblico a casa, e so che questa coreografia è piaciuta tantissimo”.

Dopo questi primi convenevoli, però la d’Urso è andata dritta al punto. E senza troppi giri di parole ha detto: “Non riesco a capire quello che la giuria voglia da me. Hanno detto: ‘Mi hanno parlato di una Barbara d’Urso trash e voglio vedere questo’. Ma cosa significa Barbara d’Urso trash?”

Con tono deciso ma misurato, Barbara d’Urso ha voluto mettere in chiaro che le scelte televisive del passato erano frutto di accordi precisi con Mediaset:

“Tutto quello che ho fatto in tutti quegli anni – oltre alla battaglia per le donne e per i diritti civili – se ci sono state cose denominate trash, le facevo perché erano condivise. Mi chiedevano quello… e facevo quello”.

Un chiarimento ben preciso in difesa della sua professionalità e della sua capacità di adattarsi al contesto televisivo in cui si trova. In questo caso Ballando con le Stelle:

“Qua faccio un altro tipo di percorso. Capite perché sono confusa? Io lo show lo so fare, mi attacco al lampadario e per me quello è show!”.

Una risposta chiara anche alla luce di quanto detto in puntata da Selvaggia Lucarelli. La giudice sosteneva come Barbara d’Urso non si fosse ancora messa in gioco all’interno dello show, limitandosi a ballare senza dare niente di più. Vedremo se ora, dopo le critiche ricevute e la sua spiegazione, la conduttrice riuscirà a far cambiare idea ai giudici che hanno avuto da ridire in queste settimane.